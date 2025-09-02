Integritee (TEER) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.154695 24-satna najviša cijena $ 0.157603 Najviša cijena ikada $ 8.87 Najniža cijena $ 0.124479 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -0.07% Promjena cijene (7D) -0.86%

Integritee (TEER) cijena u stvarnom vremenu je $0.155058. Tijekom protekla 24 sata, TEERtrgovalo je između najniže cijene $ 0.154695 i najviše cijene $ 0.157603, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TEER je $ 8.87, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.124479.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TEER se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.07% u posljednjih 24 sata i -0.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Integritee (TEER)

Tržišna kapitalizacija $ 616.83K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.55M Količina u optjecaju 3.98M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Integritee je $ 616.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TEER je 3.98M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.55M.