HyperChainX Cijena danas

Trenutačna cijena HyperChainX (HPX) danas je $ 0.00281574, s promjenom od 3.47% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HPX u USD je $ 0.00281574 po HPX.

HyperChainX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2,820,592, s količinom u optjecaju od 1.00B HPX. Tijekom posljednja 24 sata, HPX trgovao je između $ 0.00281316 (niska) i $ 0.00292392 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00972126, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, HPX se kretao -0.44% u posljednjem satu i -34.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu HyperChainX (HPX)

Tržišna kapitalizacija $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

