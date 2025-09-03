Hyper Utility (HYPU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00668311$ 0.00668311 $ 0.00668311 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +4.71% Promjena cijene (7D) -42.77% Promjena cijene (7D) -42.77%

Hyper Utility (HYPU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HYPUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HYPU je $ 0.00668311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HYPU se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +4.71% u posljednjih 24 sata i -42.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Hyper Utility (HYPU)

Tržišna kapitalizacija $ 16.67K$ 16.67K $ 16.67K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.62K$ 18.62K $ 18.62K Količina u optjecaju 832.21M 832.21M 832.21M Ukupna količina 929,112,002.777029 929,112,002.777029 929,112,002.777029

Trenutačna tržišna kapitalizacija Hyper Utility je $ 16.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HYPU je 832.21M, s ukupnom količinom od 929112002.777029. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.62K.