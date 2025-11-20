Hydrex Cijena danas

Trenutačna cijena Hydrex (HYDX) danas je $ 0.245822, s promjenom od 3.01% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije HYDX u USD je $ 0.245822 po HYDX.

Hydrex trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 6,025,927, s količinom u optjecaju od 24.51M HYDX. Tijekom posljednja 24 sata, HYDX trgovao je između $ 0.24557 (niska) i $ 0.259018 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.2, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.127003.

U kratkoročnim performansama, HYDX se kretao -0.18% u posljednjem satu i -31.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Hydrex (HYDX)

Tržišna kapitalizacija $ 6.03M$ 6.03M $ 6.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.42M$ 11.42M $ 11.42M Količina u optjecaju 24.51M 24.51M 24.51M Ukupna količina 46,464,314.59371309 46,464,314.59371309 46,464,314.59371309

