GPUAI Cijena danas

Trenutačna cijena GPUAI (GPUAI) danas je $ 0.00448453, s promjenom od 5.16% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije GPUAI u USD je $ 0.00448453 po GPUAI.

GPUAI trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 275,942, s količinom u optjecaju od 61.50M GPUAI. Tijekom posljednja 24 sata, GPUAI trgovao je između $ 0.00345063 (niska) i $ 0.00491521 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.6198, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00345063.

U kratkoročnim performansama, GPUAI se kretao +11.48% u posljednjem satu i -26.59% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu GPUAI (GPUAI)

Tržišna kapitalizacija $ 275.94K$ 275.94K $ 275.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 448.69K$ 448.69K $ 448.69K Količina u optjecaju 61.50M 61.50M 61.50M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

