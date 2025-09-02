GemLink (GLINK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00101238 24-satna najviša cijena $ 0.00103651 Najviša cijena ikada $ 0.05577 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.39% Promjena cijene (1D) -0.05% Promjena cijene (7D) +2.91%

GemLink (GLINK) cijena u stvarnom vremenu je $0.0010257. Tijekom protekla 24 sata, GLINKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00101238 i najviše cijene $ 0.00103651, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GLINK je $ 0.05577, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GLINK se promijenio za +0.39% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i +2.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu GemLink (GLINK)

Tržišna kapitalizacija $ 110.19K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 164.11K Količina u optjecaju 107.43M Ukupna količina 160,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija GemLink je $ 110.19K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GLINK je 107.43M, s ukupnom količinom od 160000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 164.11K.