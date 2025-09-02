Gate (GT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 16.55 $ 16.55 $ 16.55 24-satna najniža cijena $ 16.89 $ 16.89 $ 16.89 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 16.55$ 16.55 $ 16.55 24-satna najviša cijena $ 16.89$ 16.89 $ 16.89 Najviša cijena ikada $ 25.94$ 25.94 $ 25.94 Najniža cijena $ 0.25754$ 0.25754 $ 0.25754 Promjena cijene (1H) +0.22% Promjena cijene (1D) -0.30% Promjena cijene (7D) -1.50% Promjena cijene (7D) -1.50%

Gate (GT) cijena u stvarnom vremenu je $16.78. Tijekom protekla 24 sata, GTtrgovalo je između najniže cijene $ 16.55 i najviše cijene $ 16.89, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GT je $ 25.94, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.25754.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GT se promijenio za +0.22% u posljednjih sat vremena, -0.30% u posljednjih 24 sata i -1.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Gate (GT)

Tržišna kapitalizacija $ 2.00B$ 2.00B $ 2.00B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.03B$ 5.03B $ 5.03B Količina u optjecaju 119.44M 119.44M 119.44M Ukupna količina 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Gate je $ 2.00B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GT je 119.44M, s ukupnom količinom od 300000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.03B.