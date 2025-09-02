Više o FUZZY

Fuzzybear Logotip

Fuzzybear Cijena (FUZZY)

Neuvršten

1 FUZZY u USD cijena uživo:

--
----
-2.00%1D
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija.
Grafikon aktualnih cijena Fuzzybear (FUZZY)
Fuzzybear (FUZZY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.65%

-1.98%

+3.80%

+3.80%

Fuzzybear (FUZZY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FUZZYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FUZZY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FUZZY se promijenio za +0.65% u posljednjih sat vremena, -1.98% u posljednjih 24 sata i +3.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fuzzybear (FUZZY)

$ 15.76M
$ 15.76M$ 15.76M

--
----

$ 15.92M
$ 15.92M$ 15.92M

317.77B
317.77B 317.77B

320,999,751,125.9999
320,999,751,125.9999 320,999,751,125.9999

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fuzzybear je $ 15.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUZZY je 317.77B, s ukupnom količinom od 320999751125.9999. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.92M.

Fuzzybear (FUZZY) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fuzzybear u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fuzzybear u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fuzzybear u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fuzzybear u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.98%
30 dana$ 0-27.70%
60 dana$ 0-44.33%
90 dana$ 0--

Što je Fuzzybear (FUZZY)

Fuzzybear ($FUZZY) is a memecoin on the XRP Ledger (XRPL), created to honor the legacy of the well-known XRPL address ‘Fuzzybear,’ which famously placed a DEX order in 2014: 1 XRP for 1 BTC. The token embodies the spirit of decentralization and community-driven growth, focusing on fun, engagement, and organic expansion. With its unique narrative and strong community, Fuzzybear grows naturally as more supporters join the movement.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Fuzzybear (FUZZY)

Službena web-stranica

Fuzzybear Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fuzzybear (FUZZY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fuzzybear (FUZZY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fuzzybear.

Provjerite Fuzzybear predviđanje cijene sada!

FUZZY u lokalnim valutama

Fuzzybear (FUZZY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fuzzybear (FUZZY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FUZZY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fuzzybear (FUZZY)

Koliko Fuzzybear (FUZZY) vrijedi danas?
Cijena FUZZY uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FUZZY u USD?
Trenutačna cijena FUZZY u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fuzzybear?
Tržišna kapitalizacija za FUZZY je $ 15.76M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FUZZY?
Količina u optjecaju za FUZZY je 317.77B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FUZZY?
FUZZY je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FUZZY?
FUZZY je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FUZZY?
24-satni obujam trgovanja za FUZZY je -- USD.
Hoće li FUZZY još narasti ove godine?
FUZZY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FUZZY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.