FUST Token Cijena danas

Trenutačna cijena FUST Token (FUST) danas je --, s promjenom od 33.06% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FUST u USD je -- po FUST.

FUST Token trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,648,031, s količinom u optjecaju od 33.00B FUST. Tijekom posljednja 24 sata, FUST trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FUST se kretao -- u posljednjem satu i -37.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FUST Token (FUST)

Tržišna kapitalizacija $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Količina u optjecaju 33.00B 33.00B 33.00B Ukupna količina 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FUST Token je $ 1.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FUST je 33.00B, s ukupnom količinom od 33000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.65M.