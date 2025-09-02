Foom (FOOM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.57% Promjena cijene (1D) +1.68% Promjena cijene (7D) +1.57% Promjena cijene (7D) +1.57%

Foom (FOOM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FOOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOOM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOOM se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, +1.68% u posljednjih 24 sata i +1.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Foom (FOOM)

Tržišna kapitalizacija $ 27.03M$ 27.03M $ 27.03M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 27.03M$ 27.03M $ 27.03M Količina u optjecaju 175.00T 175.00T 175.00T Ukupna količina 175,000,000,000,000.0 175,000,000,000,000.0 175,000,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Foom je $ 27.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOOM je 175.00T, s ukupnom količinom od 175000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.03M.