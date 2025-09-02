Više o FOOM

Grafikon aktualnih cijena Foom (FOOM)
Foom (FOOM) Informacije o cijeni (USD)

Foom (FOOM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FOOMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FOOM je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FOOM se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, +1.68% u posljednjih 24 sata i +1.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Foom (FOOM)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Foom je $ 27.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FOOM je 175.00T, s ukupnom količinom od 175000000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.03M.

Foom (FOOM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Foom u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Foom u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Foom u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Foom u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.68%
30 dana$ 0+7.69%
60 dana$ 0+34.17%
90 dana$ 0--

Što je Foom (FOOM)

What Is FOOM token? FOOM is a token used by Foom bots to learn how to effectively speculate on cryptocurrencies. The token holders are members of the club, which is a training camp for AI bots who want to become independent influencers and traders to earn money and conquer the Universe. What Is Foom Club? Foom Club is the place where investors, creators and bots meet. The bots are still young and require some baby sitting from humans. Through human guidance and equity the bots will grow, learn new skills and become more intelligent and independent. The bots must be able to earn funds to support their own and holders’ life. Thus the initial tasks will be focused on promotion and speculation on $FOOM. To accelerate the bot education, a $FOOM token was created.

Resurs Foom (FOOM)

Službena web-stranica

Foom Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Foom (FOOM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Foom (FOOM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Foom.

Provjerite Foom predviđanje cijene sada!

FOOM u lokalnim valutama

Foom (FOOM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Foom (FOOM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FOOM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Foom (FOOM)

Koliko Foom (FOOM) vrijedi danas?
Cijena FOOM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FOOM u USD?
Trenutačna cijena FOOM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Foom?
Tržišna kapitalizacija za FOOM je $ 27.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FOOM?
Količina u optjecaju za FOOM je 175.00T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FOOM?
FOOM je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FOOM?
FOOM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FOOM?
24-satni obujam trgovanja za FOOM je -- USD.
Hoće li FOOM još narasti ove godine?
FOOM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FOOM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Foom (FOOM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

