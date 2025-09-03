Fennec (FNNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00110201 24-satna najviša cijena $ 0.00114214 Najviša cijena ikada $ 0.02082869 Najniža cijena $ 0.00110201 Promjena cijene (1H) -0.37% Promjena cijene (1D) -1.79% Promjena cijene (7D) -4.98%

Fennec (FNNC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00111547. Tijekom protekla 24 sata, FNNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00110201 i najviše cijene $ 0.00114214, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FNNC je $ 0.02082869, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00110201.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FNNC se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -4.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fennec (FNNC)

Tržišna kapitalizacija $ 10.91K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.91K Količina u optjecaju 9.78M Ukupna količina 9,779,393.76

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fennec je $ 10.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FNNC je 9.78M, s ukupnom količinom od 9779393.76. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.91K.