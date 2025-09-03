Više o FNNC

Fennec Logotip

Fennec Cijena (FNNC)

Neuvršten

1 FNNC u USD cijena uživo:

$0.00111547
$0.00111547$0.00111547
-1.70%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Fennec (FNNC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:45:03 (UTC+8)

Fennec (FNNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00110201
$ 0.00110201$ 0.00110201
24-satna najniža cijena
$ 0.00114214
$ 0.00114214$ 0.00114214
24-satna najviša cijena

$ 0.00110201
$ 0.00110201$ 0.00110201

$ 0.00114214
$ 0.00114214$ 0.00114214

$ 0.02082869
$ 0.02082869$ 0.02082869

$ 0.00110201
$ 0.00110201$ 0.00110201

-0.37%

-1.79%

-4.98%

-4.98%

Fennec (FNNC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00111547. Tijekom protekla 24 sata, FNNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00110201 i najviše cijene $ 0.00114214, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FNNC je $ 0.02082869, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00110201.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FNNC se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -4.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Fennec (FNNC)

$ 10.91K
$ 10.91K$ 10.91K

--
----

$ 10.91K
$ 10.91K$ 10.91K

9.78M
9.78M 9.78M

9,779,393.76
9,779,393.76 9,779,393.76

Trenutačna tržišna kapitalizacija Fennec je $ 10.91K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FNNC je 9.78M, s ukupnom količinom od 9779393.76. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.91K.

Fennec (FNNC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Fennec u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Fennec u USD iznosila je $ -0.0002297322.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Fennec u USD iznosila je $ -0.0004289802.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Fennec u USD iznosila je $ -0.0022526648115776753.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.79%
30 dana$ -0.0002297322-20.59%
60 dana$ -0.0004289802-38.45%
90 dana$ -0.0022526648115776753-66.88%

Što je Fennec (FNNC)

Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only).

Fennec Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Fennec (FNNC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Fennec (FNNC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Fennec.

Provjerite Fennec predviđanje cijene sada!

FNNC u lokalnim valutama

Fennec (FNNC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Fennec (FNNC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o FNNC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Fennec (FNNC)

Koliko Fennec (FNNC) vrijedi danas?
Cijena FNNC uživo u USD je 0.00111547 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena FNNC u USD?
Trenutačna cijena FNNC u USD je $ 0.00111547. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Fennec?
Tržišna kapitalizacija za FNNC je $ 10.91K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za FNNC?
Količina u optjecaju za FNNC je 9.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za FNNC?
FNNC je postigao ATH cijenu od 0.02082869 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za FNNC?
FNNC je vidio ATL cijenu od 0.00110201 USD.
Koliki je obujam trgovanja za FNNC?
24-satni obujam trgovanja za FNNC je -- USD.
Hoće li FNNC još narasti ove godine?
FNNC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte FNNC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:45:03 (UTC+8)

