Trenutačna cijena FEAR (FEAR) danas je $ 0.00564096, s promjenom od 0.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FEAR u USD je $ 0.00564096 po FEAR.

FEAR trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 99,923, s količinom u optjecaju od 17.72M FEAR. Tijekom posljednja 24 sata, FEAR trgovao je između $ 0.00495934 (niska) i $ 0.00640465 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 3.88, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00495934.

U kratkoročnim performansama, FEAR se kretao +0.14% u posljednjem satu i -18.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu FEAR (FEAR)

Tržišna kapitalizacija $ 99.92K$ 99.92K $ 99.92K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 235.43K$ 235.43K $ 235.43K Količina u optjecaju 17.72M 17.72M 17.72M Ukupna količina 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058 41,739,201.62033058

