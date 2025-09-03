FAML (FAML) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.069732$ 0.069732 $ 0.069732 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.10% Promjena cijene (1D) +0.48% Promjena cijene (7D) +4.93% Promjena cijene (7D) +4.93%

FAML (FAML) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FAMLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FAML je $ 0.069732, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FAML se promijenio za -0.10% u posljednjih sat vremena, +0.48% u posljednjih 24 sata i +4.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FAML (FAML)

Tržišna kapitalizacija $ 14.96K$ 14.96K $ 14.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 14.96K$ 14.96K $ 14.96K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FAML je $ 14.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FAML je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 14.96K.