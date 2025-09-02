FACELESS (FACELESS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.50% Promjena cijene (1D) +1.50% Promjena cijene (7D) +1.59% Promjena cijene (7D) +1.59%

FACELESS (FACELESS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, FACELESStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FACELESS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FACELESS se promijenio za +2.50% u posljednjih sat vremena, +1.50% u posljednjih 24 sata i +1.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FACELESS (FACELESS)

Tržišna kapitalizacija $ 61.48K$ 61.48K $ 61.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 65.69K$ 65.69K $ 65.69K Količina u optjecaju 935.99M 935.99M 935.99M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija FACELESS je $ 61.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FACELESS je 935.99M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 65.69K.