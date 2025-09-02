Exactly Protocol (EXA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.39651 24-satna najviša cijena $ 0.422991 Najviša cijena ikada $ 11.89 Najniža cijena $ 0.141845 Promjena cijene (1H) -0.57% Promjena cijene (1D) -2.14% Promjena cijene (7D) -2.85%

Exactly Protocol (EXA) cijena u stvarnom vremenu je $0.413317. Tijekom protekla 24 sata, EXAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.39651 i najviše cijene $ 0.422991, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EXA je $ 11.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.141845.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EXA se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, -2.14% u posljednjih 24 sata i -2.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Exactly Protocol (EXA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.51M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.13M Količina u optjecaju 3.65M Ukupna količina 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Exactly Protocol je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EXA je 3.65M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.13M.