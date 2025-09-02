Exactly Protocol Cijena (EXA)
-0.57%
-2.14%
-2.85%
-2.85%
Exactly Protocol (EXA) cijena u stvarnom vremenu je $0.413317. Tijekom protekla 24 sata, EXAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.39651 i najviše cijene $ 0.422991, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EXA je $ 11.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.141845.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EXA se promijenio za -0.57% u posljednjih sat vremena, -2.14% u posljednjih 24 sata i -2.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Exactly Protocol je $ 1.51M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EXA je 3.65M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.13M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Exactly Protocol u USD iznosila je $ -0.0090480361458928.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Exactly Protocol u USD iznosila je $ +0.0047784818.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Exactly Protocol u USD iznosila je $ -0.0620071802.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Exactly Protocol u USD iznosila je $ -0.1633098141862227.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.0090480361458928
|-2.14%
|30 dana
|$ +0.0047784818
|+1.16%
|60 dana
|$ -0.0620071802
|-15.00%
|90 dana
|$ -0.1633098141862227
|-28.32%
What is the project about? Exactly is a decentralized and open-source DeFi protocol that allows users to exchange the value of their crypto assets through deposits easily and borrows with variable and fixed interest rates. What makes your project unique? Unlike other fixed rate protocols that determine fixed rates based on the price of various maturity tokens, Exactly Protocol is the first to determine fixed rates based on the utilization rate of pools with different maturity dates. This means the protocol does not need a custom AMM to trade maturity tokens; it only needs a variable rate pool that consistently provides liquidity to the different fixed rate pools. History of your project: Exactly Protocol was started in July 2021, launched to Ethereum Mainnet in November 2022, and to Optimism in March 2023 by a team of stakeholders with software, economics, finance, and math expertise. Exactly was funded by long-term capital partners with a track record of alignment with Web2 and Web3 ecosystems. Some of our current investors are Kazsek, BairesDAO, NXTP, Newtopia, Kain Warwick (Co-Founder of Synthetix), Esteban Ordano (Co-Founder of Decentraland), Matias Woloski (Co-Founder of Auth0), Daedalus among others. What’s next for your project? Continue growing following Optimism’s Superchain approach and partner with web3 projects and web2 fintech in the long term to bring the benefits of Defi to the end-user. What can your token be used for? (Utility, NOT tokenomics) The EXA token serves as the governance token of Exactly Protocol, granting holders the right to vote on proposals for changes and upgrades in the protocol. EXA holders will wield power over the Exactly Protocol’s treasury, risk management, and smart contract upgrades.
