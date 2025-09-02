ETHPad (ETHPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.00123434 24-satna najviša cijena $ 0.00125691 Najviša cijena ikada $ 0.194687 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.59% Promjena cijene (1D) +0.66% Promjena cijene (7D) -4.21%

ETHPad (ETHPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00124797. Tijekom protekla 24 sata, ETHPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00123434 i najviše cijene $ 0.00125691, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHPAD je $ 0.194687, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHPAD se promijenio za +0.59% u posljednjih sat vremena, +0.66% u posljednjih 24 sata i -4.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ETHPad (ETHPAD)

Tržišna kapitalizacija $ 170.97K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.25M Količina u optjecaju 137.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ETHPad je $ 170.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHPAD je 137.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.25M.