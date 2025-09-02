Više o ETHPAD

$0.00124797
+0.60%1D
Grafikon aktualnih cijena ETHPad (ETHPAD)
ETHPad (ETHPAD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00123434
24-satna najniža cijena
$ 0.00125691
24-satna najviša cijena

$ 0.00123434
$ 0.00125691
$ 0.194687
$ 0
+0.59%

+0.66%

-4.21%

-4.21%

ETHPad (ETHPAD) cijena u stvarnom vremenu je $0.00124797. Tijekom protekla 24 sata, ETHPADtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00123434 i najviše cijene $ 0.00125691, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ETHPAD je $ 0.194687, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ETHPAD se promijenio za +0.59% u posljednjih sat vremena, +0.66% u posljednjih 24 sata i -4.21% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ETHPad (ETHPAD)

$ 170.97K
--
$ 1.25M
137.00M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija ETHPad je $ 170.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ETHPAD je 137.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.25M.

ETHPad (ETHPAD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ETHPad u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ETHPad u USD iznosila je $ +0.0000776139.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ETHPad u USD iznosila je $ +0.0003783419.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ETHPad u USD iznosila je $ +0.000259405673251371.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.66%
30 dana$ +0.0000776139+6.22%
60 dana$ +0.0003783419+30.32%
90 dana$ +0.000259405673251371+26.24%

Što je ETHPad (ETHPAD)

The team behind the record-breaking BSCPad and TronPad are bringing their full expertise, marketing power and superior IDO infrastructure to the Ethereum blockchain. ETHPad will give our team full control of cross-platform launches, enabling liquidity sniping bot protection, our cross-chain bridge and proven staking systems Inspired by EIP-1559, ETHPad will have several deflationary triggers tied to selling, staking and IDO participation.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs ETHPad (ETHPAD)

ETHPad Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ETHPad (ETHPAD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ETHPad (ETHPAD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ETHPad.

Provjerite ETHPad predviđanje cijene sada!

ETHPAD u lokalnim valutama

ETHPad (ETHPAD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ETHPad (ETHPAD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ETHPAD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ETHPad (ETHPAD)

Koliko ETHPad (ETHPAD) vrijedi danas?
Cijena ETHPAD uživo u USD je 0.00124797 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ETHPAD u USD?
Trenutačna cijena ETHPAD u USD je $ 0.00124797. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ETHPad?
Tržišna kapitalizacija za ETHPAD je $ 170.97K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ETHPAD?
Količina u optjecaju za ETHPAD je 137.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ETHPAD?
ETHPAD je postigao ATH cijenu od 0.194687 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ETHPAD?
ETHPAD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ETHPAD?
24-satni obujam trgovanja za ETHPAD je -- USD.
Hoće li ETHPAD još narasti ove godine?
ETHPAD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ETHPAD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.