dTRINITY S Cijena (DS)

Neuvršten

1 DS u USD cijena uživo:

$0.301125
$0.301125$0.301125
+0.40%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena dTRINITY S (DS)
dTRINITY S (DS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.291304
$ 0.291304$ 0.291304
24-satna najniža cijena
$ 0.307131
$ 0.307131$ 0.307131
24-satna najviša cijena

$ 0.291304
$ 0.291304$ 0.291304

$ 0.307131
$ 0.307131$ 0.307131

$ 0.616788
$ 0.616788$ 0.616788

$ 0.247415
$ 0.247415$ 0.247415

-0.96%

+0.42%

-3.48%

-3.48%

dTRINITY S (DS) cijena u stvarnom vremenu je $0.301125. Tijekom protekla 24 sata, DStrgovalo je između najniže cijene $ 0.291304 i najviše cijene $ 0.307131, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DS je $ 0.616788, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.247415.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DS se promijenio za -0.96% u posljednjih sat vremena, +0.42% u posljednjih 24 sata i -3.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dTRINITY S (DS)

$ 28.22K
$ 28.22K$ 28.22K

--
----

$ 28.22K
$ 28.22K$ 28.22K

93.72K
93.72K 93.72K

93,718.55475783194
93,718.55475783194 93,718.55475783194

Trenutačna tržišna kapitalizacija dTRINITY S je $ 28.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DS je 93.72K, s ukupnom količinom od 93718.55475783194. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.22K.

dTRINITY S (DS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz dTRINITY S u USD iznosila je $ +0.00126428.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz dTRINITY S u USD iznosila je $ +0.0004814085.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz dTRINITY S u USD iznosila je $ -0.0014659367.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz dTRINITY S u USD iznosila je $ -0.1000914942047716.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00126428+0.42%
30 dana$ +0.0004814085+0.16%
60 dana$ -0.0014659367-0.48%
90 dana$ -0.1000914942047716-24.94%

Što je dTRINITY S (DS)

dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization.

dTRINITY S Predviđanje cijene (USD)

Koliko će dTRINITY S (DS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših dTRINITY S (DS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za dTRINITY S.

Provjerite dTRINITY S predviđanje cijene sada!

DS u lokalnim valutama

dTRINITY S (DS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike dTRINITY S (DS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o dTRINITY S (DS)

Koliko dTRINITY S (DS) vrijedi danas?
Cijena DS uživo u USD je 0.301125 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DS u USD?
Trenutačna cijena DS u USD je $ 0.301125. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija dTRINITY S?
Tržišna kapitalizacija za DS je $ 28.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DS?
Količina u optjecaju za DS je 93.72K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DS?
DS je postigao ATH cijenu od 0.616788 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DS?
DS je vidio ATL cijenu od 0.247415 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DS?
24-satni obujam trgovanja za DS je -- USD.
Hoće li DS još narasti ove godine?
DS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
