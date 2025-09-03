dTRINITY S (DS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.291304 24-satna najviša cijena $ 0.307131 Najviša cijena ikada $ 0.616788 Najniža cijena $ 0.247415 Promjena cijene (1H) -0.96% Promjena cijene (1D) +0.42% Promjena cijene (7D) -3.48%

dTRINITY S (DS) cijena u stvarnom vremenu je $0.301125. Tijekom protekla 24 sata, DStrgovalo je između najniže cijene $ 0.291304 i najviše cijene $ 0.307131, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DS je $ 0.616788, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.247415.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DS se promijenio za -0.96% u posljednjih sat vremena, +0.42% u posljednjih 24 sata i -3.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu dTRINITY S (DS)

Tržišna kapitalizacija $ 28.22K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 28.22K Količina u optjecaju 93.72K Ukupna količina 93,718.55475783194

Trenutačna tržišna kapitalizacija dTRINITY S je $ 28.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DS je 93.72K, s ukupnom količinom od 93718.55475783194. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.22K.