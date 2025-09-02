Dither (DITH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0088897 $ 0.0088897 $ 0.0088897 24-satna najniža cijena $ 0.00956643 $ 0.00956643 $ 0.00956643 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0088897$ 0.0088897 $ 0.0088897 24-satna najviša cijena $ 0.00956643$ 0.00956643 $ 0.00956643 Najviša cijena ikada $ 0.639131$ 0.639131 $ 0.639131 Najniža cijena $ 0.00671401$ 0.00671401 $ 0.00671401 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -2.79% Promjena cijene (7D) -0.77% Promjena cijene (7D) -0.77%

Dither (DITH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00915231. Tijekom protekla 24 sata, DITHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0088897 i najviše cijene $ 0.00956643, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DITH je $ 0.639131, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00671401.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DITH se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -2.79% u posljednjih 24 sata i -0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dither (DITH)

Tržišna kapitalizacija $ 915.17K$ 915.17K $ 915.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 915.17K$ 915.17K $ 915.17K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 99,996,937.57418507 99,996,937.57418507 99,996,937.57418507

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dither je $ 915.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DITH je 100.00M, s ukupnom količinom od 99996937.57418507. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 915.17K.