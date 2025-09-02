Dippy (SN11) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 5.11 $ 5.11 $ 5.11 24-satna najniža cijena $ 5.79 $ 5.79 $ 5.79 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 5.11$ 5.11 $ 5.11 24-satna najviša cijena $ 5.79$ 5.79 $ 5.79 Najviša cijena ikada $ 8.45$ 8.45 $ 8.45 Najniža cijena $ 2.49$ 2.49 $ 2.49 Promjena cijene (1H) +0.73% Promjena cijene (1D) +3.71% Promjena cijene (7D) -15.05% Promjena cijene (7D) -15.05%

Dippy (SN11) cijena u stvarnom vremenu je $5.72. Tijekom protekla 24 sata, SN11trgovalo je između najniže cijene $ 5.11 i najviše cijene $ 5.79, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN11 je $ 8.45, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.49.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN11 se promijenio za +0.73% u posljednjih sat vremena, +3.71% u posljednjih 24 sata i -15.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Dippy (SN11)

Tržišna kapitalizacija $ 11.73M$ 11.73M $ 11.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 11.73M$ 11.73M $ 11.73M Količina u optjecaju 2.05M 2.05M 2.05M Ukupna količina 2,049,022.186794119 2,049,022.186794119 2,049,022.186794119

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dippy je $ 11.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN11 je 2.05M, s ukupnom količinom od 2049022.186794119. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 11.73M.