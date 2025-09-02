Više o DECT

DEC Token Cijena (DECT)

1 DECT u USD cijena uživo:

$0.00027228
$0.00027228
-2.40%1D
Grafikon aktualnih cijena DEC Token (DECT)
DEC Token (DECT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-1.35%

-2.40%

-8.97%

-8.97%

DEC Token (DECT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, DECTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DECT je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DECT se promijenio za -1.35% u posljednjih sat vremena, -2.40% u posljednjih 24 sata i -8.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DEC Token (DECT)

$ 272.28K
$ 272.28K

--
--

$ 272.28K
$ 272.28K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija DEC Token je $ 272.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DECT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 272.28K.

DEC Token (DECT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz DEC Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz DEC Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz DEC Token u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz DEC Token u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.40%
30 dana$ 0-2.42%
60 dana$ 0+5.62%
90 dana$ 0--

Što je DEC Token (DECT)

DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time.

DEC Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DEC Token (DECT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DEC Token (DECT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DEC Token.

Provjerite DEC Token predviđanje cijene sada!

DECT u lokalnim valutama

DEC Token (DECT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DEC Token (DECT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DECT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DEC Token (DECT)

Koliko DEC Token (DECT) vrijedi danas?
Cijena DECT uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DECT u USD?
Trenutačna cijena DECT u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DEC Token?
Tržišna kapitalizacija za DECT je $ 272.28K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DECT?
Količina u optjecaju za DECT je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DECT?
DECT je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DECT?
DECT je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DECT?
24-satni obujam trgovanja za DECT je -- USD.
Hoće li DECT još narasti ove godine?
DECT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DECT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
