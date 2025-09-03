Cycle (CYCLE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00834798$ 0.00834798 $ 0.00834798 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -2.63% Promjena cijene (7D) -44.72% Promjena cijene (7D) -44.72%

Cycle (CYCLE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CYCLEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYCLE je $ 0.00834798, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYCLE se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -2.63% u posljednjih 24 sata i -44.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cycle (CYCLE)

Tržišna kapitalizacija $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.87K$ 23.87K $ 23.87K Količina u optjecaju 890.85M 890.85M 890.85M Ukupna količina 890,846,147.94 890,846,147.94 890,846,147.94

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cycle je $ 23.87K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CYCLE je 890.85M, s ukupnom količinom od 890846147.94. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.87K.