CryptoGPT (CRGPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03104486 $ 0.03104486 $ 0.03104486 24-satna najniža cijena $ 0.03194679 $ 0.03194679 $ 0.03194679 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03104486$ 0.03104486 $ 0.03104486 24-satna najviša cijena $ 0.03194679$ 0.03194679 $ 0.03194679 Najviša cijena ikada $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 Najniža cijena $ 0.01517675$ 0.01517675 $ 0.01517675 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -2.00% Promjena cijene (7D) -0.85% Promjena cijene (7D) -0.85%

CryptoGPT (CRGPT) cijena u stvarnom vremenu je $0.03129793. Tijekom protekla 24 sata, CRGPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03104486 i najviše cijene $ 0.03194679, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRGPT je $ 1.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01517675.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRGPT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -2.00% u posljednjih 24 sata i -0.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CryptoGPT (CRGPT)

Tržišna kapitalizacija $ 588.64K$ 588.64K $ 588.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 625.56K$ 625.56K $ 625.56K Količina u optjecaju 18.81M 18.81M 18.81M Ukupna količina 19,987,374.48147646 19,987,374.48147646 19,987,374.48147646

Trenutačna tržišna kapitalizacija CryptoGPT je $ 588.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRGPT je 18.81M, s ukupnom količinom od 19987374.48147646. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 625.56K.