Cronos ID (CROID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0302391 $ 0.0302391 $ 0.0302391 24-satna najniža cijena $ 0.03302503 $ 0.03302503 $ 0.03302503 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0302391$ 0.0302391 $ 0.0302391 24-satna najviša cijena $ 0.03302503$ 0.03302503 $ 0.03302503 Najviša cijena ikada $ 0.459239$ 0.459239 $ 0.459239 Najniža cijena $ 0.02338266$ 0.02338266 $ 0.02338266 Promjena cijene (1H) +0.88% Promjena cijene (1D) -4.64% Promjena cijene (7D) +28.09% Promjena cijene (7D) +28.09%

Cronos ID (CROID) cijena u stvarnom vremenu je $0.03108935. Tijekom protekla 24 sata, CROIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0302391 i najviše cijene $ 0.03302503, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROID je $ 0.459239, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02338266.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROID se promijenio za +0.88% u posljednjih sat vremena, -4.64% u posljednjih 24 sata i +28.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cronos ID (CROID)

Tržišna kapitalizacija $ 4.95M$ 4.95M $ 4.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 31.07M$ 31.07M $ 31.07M Količina u optjecaju 159.30M 159.30M 159.30M Ukupna količina 999,475,018.82289 999,475,018.82289 999,475,018.82289

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cronos ID je $ 4.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROID je 159.30M, s ukupnom količinom od 999475018.82289. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.07M.