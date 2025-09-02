Više o CROID

Cronos ID Logotip

Cronos ID Cijena (CROID)

Neuvršten

1 CROID u USD cijena uživo:

$0.03109161
$0.03109161$0.03109161
-5.40%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cronos ID (CROID)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:14:08 (UTC+8)

Cronos ID (CROID) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0302391
$ 0.0302391$ 0.0302391
24-satna najniža cijena
$ 0.03302503
$ 0.03302503$ 0.03302503
24-satna najviša cijena

$ 0.0302391
$ 0.0302391$ 0.0302391

$ 0.03302503
$ 0.03302503$ 0.03302503

$ 0.459239
$ 0.459239$ 0.459239

$ 0.02338266
$ 0.02338266$ 0.02338266

+0.88%

-4.64%

+28.09%

+28.09%

Cronos ID (CROID) cijena u stvarnom vremenu je $0.03108935. Tijekom protekla 24 sata, CROIDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0302391 i najviše cijene $ 0.03302503, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROID je $ 0.459239, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02338266.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROID se promijenio za +0.88% u posljednjih sat vremena, -4.64% u posljednjih 24 sata i +28.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cronos ID (CROID)

$ 4.95M
$ 4.95M$ 4.95M

--
----

$ 31.07M
$ 31.07M$ 31.07M

159.30M
159.30M 159.30M

999,475,018.82289
999,475,018.82289 999,475,018.82289

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cronos ID je $ 4.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CROID je 159.30M, s ukupnom količinom od 999475018.82289. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.07M.

Cronos ID (CROID) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Cronos ID u USD iznosila je $ -0.00151381804167552.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Cronos ID u USD iznosila je $ +0.0045664814.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Cronos ID u USD iznosila je $ +0.0009585623.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Cronos ID u USD iznosila je $ -0.0023425608216038.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00151381804167552-4.64%
30 dana$ +0.0045664814+14.69%
60 dana$ +0.0009585623+3.08%
90 dana$ -0.0023425608216038-7.00%

Što je Cronos ID (CROID)

Cronos ID is a decentralised identity and communication layer built on Cronos chain. On a broad level, Cronos ID will give users the ability to send and receive information on-chain, powered by human-readable identifiers. To achieve this, Cronos ID is powered by 3 key subprotocols: * Starting with our Domains, every user will have a unique on-chain identity, allowing you to find friends and exchange crypto with ease * The Notifications service will help the community keep track of key protocol events, alerts, NFT bids and more - gone are the days of manually checking your DApps for bids or collateral factors. * Finally, by leveraging Messaging, users and projects will be able to connect and communicate with each other in a safe and verifiable environment. Tokenomics & Utility $CROID is Cronos ID’s native and governance token to be utilised in Cronos ID’s broader ecosystem. 1. Domain Subscription Module Users may utilize this module to register or extend their ownership over specific domains. Users will pay in $CRO or $CROID, the native underlying chain and native protocol tokens respectively, and may receive discounts based on the durations of their domain registrations 2. Rewards Pool Cronos ID domain holders can deposit their $CROID into maturity vaults to earn $CROID rewards. Users can choose between a 1-month, 9-months, 24-months, and 48-months maturity vaults to lock their $CROID. They will be rewarded with $CROID and $wCRO as staking rewards. Cronos ID concluded its public sale on Nov 17th and started its emission on Nov 18th. $CROID is currently available for trading on VVS Finance at https://vvs.finance/swap Read more about Cronos ID at https://docs.cronosid.xyz/

Resurs Cronos ID (CROID)

Službena web-stranica

Cronos ID Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cronos ID (CROID) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cronos ID (CROID) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cronos ID.

Provjerite Cronos ID predviđanje cijene sada!

CROID u lokalnim valutama

Cronos ID (CROID) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cronos ID (CROID) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CROID opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cronos ID (CROID)

Koliko Cronos ID (CROID) vrijedi danas?
Cijena CROID uživo u USD je 0.03108935 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CROID u USD?
Trenutačna cijena CROID u USD je $ 0.03108935. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cronos ID?
Tržišna kapitalizacija za CROID je $ 4.95M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CROID?
Količina u optjecaju za CROID je 159.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CROID?
CROID je postigao ATH cijenu od 0.459239 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CROID?
CROID je vidio ATL cijenu od 0.02338266 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CROID?
24-satni obujam trgovanja za CROID je -- USD.
Hoće li CROID još narasti ove godine?
CROID mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CROID predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:14:08 (UTC+8)

