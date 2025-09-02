Coldint (SN29) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.997554 24-satna najviša cijena $ 1.049 Najviša cijena ikada $ 3.11 Najniža cijena $ 0.869735 Promjena cijene (1H) -0.69% Promjena cijene (1D) -1.51% Promjena cijene (7D) -8.65%

Coldint (SN29) cijena u stvarnom vremenu je $1.033. Tijekom protekla 24 sata, SN29trgovalo je između najniže cijene $ 0.997554 i najviše cijene $ 1.049, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN29 je $ 3.11, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.869735.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN29 se promijenio za -0.69% u posljednjih sat vremena, -1.51% u posljednjih 24 sata i -8.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coldint (SN29)

Tržišna kapitalizacija $ 2.40M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.40M Količina u optjecaju 2.32M Ukupna količina 2,316,080.768078365

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coldint je $ 2.40M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN29 je 2.32M, s ukupnom količinom od 2316080.768078365. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.40M.