CODE Cijena danas

Trenutačna cijena CODE (CODE) danas je $ 0.00037339, s promjenom od 6.10% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CODE u USD je $ 0.00037339 po CODE.

CODE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,386.1, s količinom u optjecaju od 19.78M CODE. Tijekom posljednja 24 sata, CODE trgovao je između $ 0.00035115 (niska) i $ 0.00037861 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01376831, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00033764.

U kratkoročnim performansama, CODE se kretao -0.47% u posljednjem satu i -6.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CODE (CODE)

Tržišna kapitalizacija $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.39K$ 7.39K $ 7.39K Količina u optjecaju 19.78M 19.78M 19.78M Ukupna količina 19,781,425.71200496 19,781,425.71200496 19,781,425.71200496

Trenutačna tržišna kapitalizacija CODE je $ 7.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CODE je 19.78M, s ukupnom količinom od 19781425.71200496. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.39K.