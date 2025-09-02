CHIPI (CHIPI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00471579$ 0.00471579 $ 0.00471579 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.79% Promjena cijene (1D) +5.09% Promjena cijene (7D) +8.06% Promjena cijene (7D) +8.06%

CHIPI (CHIPI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CHIPItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CHIPI je $ 0.00471579, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CHIPI se promijenio za +2.79% u posljednjih sat vremena, +5.09% u posljednjih 24 sata i +8.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CHIPI (CHIPI)

Tržišna kapitalizacija $ 104.77K$ 104.77K $ 104.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 104.77K$ 104.77K $ 104.77K Količina u optjecaju 999.69M 999.69M 999.69M Ukupna količina 999,690,485.36 999,690,485.36 999,690,485.36

Trenutačna tržišna kapitalizacija CHIPI je $ 104.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CHIPI je 999.69M, s ukupnom količinom od 999690485.36. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 104.77K.