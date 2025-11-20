Chi Cijena danas

Trenutačna cijena Chi (気) danas je $ 0.0000176, s promjenom od 7.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije 気 u USD je $ 0.0000176 po 気.

Chi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 17,674.56, s količinom u optjecaju od 999.65M 気. Tijekom posljednja 24 sata, 気 trgovao je između $ 0.00001559 (niska) i $ 0.00001828 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00205066, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001559.

U kratkoročnim performansama, 気 se kretao -1.19% u posljednjem satu i -8.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Chi (気)

Tržišna kapitalizacija $ 17.67K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.67K Količina u optjecaju 999.65M Ukupna količina 999,649,174.524245

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chi je $ 17.67K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju 気 je 999.65M, s ukupnom količinom od 999649174.524245. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.67K.