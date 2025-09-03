Ceiling Cat (CEICAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01110824$ 0.01110824 $ 0.01110824 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.17% Promjena cijene (1D) +3.34% Promjena cijene (7D) +7.80% Promjena cijene (7D) +7.80%

Ceiling Cat (CEICAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CEICATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CEICAT je $ 0.01110824, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CEICAT se promijenio za +0.17% u posljednjih sat vremena, +3.34% u posljednjih 24 sata i +7.80% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ceiling Cat (CEICAT)

Tržišna kapitalizacija $ 55.12K$ 55.12K $ 55.12K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 55.12K$ 55.12K $ 55.12K Količina u optjecaju 999.52M 999.52M 999.52M Ukupna količina 999,521,870.9811004 999,521,870.9811004 999,521,870.9811004

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ceiling Cat je $ 55.12K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CEICAT je 999.52M, s ukupnom količinom od 999521870.9811004. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 55.12K.