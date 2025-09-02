Cedar (CDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0077859 24-satna najniža cijena $ 0.00842885 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.01982456 Najniža cijena $ 0.00661447 Promjena cijene (1H) -0.94% Promjena cijene (1D) +0.63% Promjena cijene (7D) +3.07%

Cedar (CDR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00834907. Tijekom protekla 24 sata, CDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0077859 i najviše cijene $ 0.00842885, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CDR je $ 0.01982456, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00661447.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CDR se promijenio za -0.94% u posljednjih sat vremena, +0.63% u posljednjih 24 sata i +3.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cedar (CDR)

Tržišna kapitalizacija $ 6.89M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.89M Količina u optjecaju 829.39M Ukupna količina 829,394,464.3709673

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cedar je $ 6.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CDR je 829.39M, s ukupnom količinom od 829394464.3709673. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.89M.