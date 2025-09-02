Više o CASE

Grafikon aktualnih cijena CASE (CASE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:38:34 (UTC+8)

CASE (CASE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

+10.31%

-5.52%

-5.52%

CASE (CASE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CASEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CASE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CASE se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, +10.31% u posljednjih 24 sata i -5.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CASE (CASE)

$ 215.92K
$ 215.92K$ 215.92K

--
----

$ 215.92K
$ 215.92K$ 215.92K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija CASE je $ 215.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CASE je 420.69B, s ukupnom količinom od 420690000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 215.92K.

CASE (CASE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz CASE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz CASE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz CASE u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz CASE u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+10.31%
30 dana$ 0+15.22%
60 dana$ 0-33.04%
90 dana$ 0--

Što je CASE (CASE)

ETHBULL is designed for traders and enthusiasts who are optimistic about Ethereum's future price performance. This token offers high-leverage exposure, allowing users to potentially amplify their gains if Ethereum's price increases. It's built on the Ethereum blockchain, leveraging the ecosystem's liquidity and user base. By using ETHBULL, traders can capitalize on their bullish convictions about Ethereum's potential for growth. However, it's crucial to note that high-leverage tokens like ETHBULL also come with increased risk, as potential losses can be amplified just as much as gains.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs CASE (CASE)

Službena web-stranica

CASE Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CASE (CASE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CASE (CASE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CASE.

Provjerite CASE predviđanje cijene sada!

CASE u lokalnim valutama

CASE (CASE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CASE (CASE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CASE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CASE (CASE)

Koliko CASE (CASE) vrijedi danas?
Cijena CASE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CASE u USD?
Trenutačna cijena CASE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CASE?
Tržišna kapitalizacija za CASE je $ 215.92K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CASE?
Količina u optjecaju za CASE je 420.69B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CASE?
CASE je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CASE?
CASE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CASE?
24-satni obujam trgovanja za CASE je -- USD.
Hoće li CASE još narasti ove godine?
CASE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CASE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
CASE (CASE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.