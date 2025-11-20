Capa Cijena danas

Trenutačna cijena Capa (CAPA) danas je $ 0.00077644, s promjenom od 0.55% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CAPA u USD je $ 0.00077644 po CAPA.

Capa trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 121,979, s količinom u optjecaju od 157.06M CAPA. Tijekom posljednja 24 sata, CAPA trgovao je između $ 0.00073414 (niska) i $ 0.00078092 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.02191833, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00073414.

U kratkoročnim performansama, CAPA se kretao +0.14% u posljednjem satu i -9.64% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Capa (CAPA)

Tržišna kapitalizacija $ 121.98K$ 121.98K $ 121.98K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 388.31K$ 388.31K $ 388.31K Količina u optjecaju 157.06M 157.06M 157.06M Ukupna količina 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Capa je $ 121.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CAPA je 157.06M, s ukupnom količinom od 500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 388.31K.