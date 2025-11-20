CacheDrop Cijena danas

Trenutačna cijena CacheDrop (CACHE) danas je $ 0.00003487, s promjenom od 0.44% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CACHE u USD je $ 0.00003487 po CACHE.

CacheDrop trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 34,861, s količinom u optjecaju od 999.88M CACHE. Tijekom posljednja 24 sata, CACHE trgovao je između $ 0.00003292 (niska) i $ 0.0000351 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00014666, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00002202.

U kratkoročnim performansama, CACHE se kretao -- u posljednjem satu i +37.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu CacheDrop (CACHE)

Tržišna kapitalizacija $ 34.86K$ 34.86K $ 34.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 34.86K$ 34.86K $ 34.86K Količina u optjecaju 999.88M 999.88M 999.88M Ukupna količina 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786 999,880,289.0938786

