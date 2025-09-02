Byte (BYTE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -1.66% Promjena cijene (7D) -20.79% Promjena cijene (7D) -20.79%

Byte (BYTE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BYTEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BYTE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BYTE se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -1.66% u posljednjih 24 sata i -20.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Byte (BYTE)

Tržišna kapitalizacija $ 4.16M$ 4.16M $ 4.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.16M$ 4.16M $ 4.16M Količina u optjecaju 964.47B 964.47B 964.47B Ukupna količina 964,467,033,476.8313 964,467,033,476.8313 964,467,033,476.8313

Trenutačna tržišna kapitalizacija Byte je $ 4.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BYTE je 964.47B, s ukupnom količinom od 964467033476.8313. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.16M.