BVM Cijena danas

Trenutačna cijena BVM (BVM) danas je $ 0.00903878, s promjenom od 1.64% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BVM u USD je $ 0.00903878 po BVM.

BVM trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 224,660, s količinom u optjecaju od 24.82M BVM. Tijekom posljednja 24 sata, BVM trgovao je između $ 0.00864746 (niska) i $ 0.00926343 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 6.94, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00864746.

U kratkoročnim performansama, BVM se kretao -0.24% u posljednjem satu i -31.55% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu BVM (BVM)

Tržišna kapitalizacija $ 224.66K$ 224.66K $ 224.66K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 902.86K$ 902.86K $ 902.86K Količina u optjecaju 24.82M 24.82M 24.82M Ukupna količina 99,741,589.87 99,741,589.87 99,741,589.87

Trenutačna tržišna kapitalizacija BVM je $ 224.66K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BVM je 24.82M, s ukupnom količinom od 99741589.87. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 902.86K.