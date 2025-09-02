BreadHeads (CRUMBS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.28% Promjena cijene (1D) -13.47% Promjena cijene (7D) -16.11% Promjena cijene (7D) -16.11%

BreadHeads (CRUMBS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CRUMBStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRUMBS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRUMBS se promijenio za +2.28% u posljednjih sat vremena, -13.47% u posljednjih 24 sata i -16.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BreadHeads (CRUMBS)

Tržišna kapitalizacija $ 89.77K$ 89.77K $ 89.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 89.77K$ 89.77K $ 89.77K Količina u optjecaju 999.97M 999.97M 999.97M Ukupna količina 999,966,892.157347 999,966,892.157347 999,966,892.157347

Trenutačna tržišna kapitalizacija BreadHeads je $ 89.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CRUMBS je 999.97M, s ukupnom količinom od 999966892.157347. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 89.77K.