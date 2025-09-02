BlockCentral Token (BLOC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00187738 $ 0.00187738 $ 0.00187738 24-satna najniža cijena $ 0.00196125 $ 0.00196125 $ 0.00196125 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00187738$ 0.00187738 $ 0.00187738 24-satna najviša cijena $ 0.00196125$ 0.00196125 $ 0.00196125 Najviša cijena ikada $ 0.02182127$ 0.02182127 $ 0.02182127 Najniža cijena $ 0.00171301$ 0.00171301 $ 0.00171301 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.75% Promjena cijene (7D) -9.88% Promjena cijene (7D) -9.88%

BlockCentral Token (BLOC) cijena u stvarnom vremenu je $0.00191915. Tijekom protekla 24 sata, BLOCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00187738 i najviše cijene $ 0.00196125, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLOC je $ 0.02182127, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00171301.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLOC se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.75% u posljednjih 24 sata i -9.88% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BlockCentral Token (BLOC)

Tržišna kapitalizacija $ 122.85K$ 122.85K $ 122.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 122.85K$ 122.85K $ 122.85K Količina u optjecaju 64.01M 64.01M 64.01M Ukupna količina 64,013,518.30517556 64,013,518.30517556 64,013,518.30517556

Trenutačna tržišna kapitalizacija BlockCentral Token je $ 122.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BLOC je 64.01M, s ukupnom količinom od 64013518.30517556. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 122.85K.