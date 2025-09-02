BitCone (CONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00001025$ 0.00001025 $ 0.00001025 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -2.06% Promjena cijene (1D) -3.50% Promjena cijene (7D) -18.17% Promjena cijene (7D) -18.17%

BitCone (CONE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CONE je $ 0.00001025, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CONE se promijenio za -2.06% u posljednjih sat vremena, -3.50% u posljednjih 24 sata i -18.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitCone (CONE)

Tržišna kapitalizacija $ 169.60K$ 169.60K $ 169.60K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 175.55K$ 175.55K $ 175.55K Količina u optjecaju 587.38B 587.38B 587.38B Ukupna količina 608,000,000,000.0 608,000,000,000.0 608,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitCone je $ 169.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CONE je 587.38B, s ukupnom količinom od 608000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 175.55K.