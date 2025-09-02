Više o CONE

CONE Informacije o cijeni

CONE Bijela knjiga

CONE Službena web stranica

CONE Tokenomija

CONE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

BitCone Logotip

BitCone Cijena (CONE)

Neuvršten

1 CONE u USD cijena uživo:

--
----
-3.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena BitCone (CONE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:58:36 (UTC+8)

BitCone (CONE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00001025
$ 0.00001025$ 0.00001025

$ 0
$ 0$ 0

-2.06%

-3.50%

-18.17%

-18.17%

BitCone (CONE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CONEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CONE je $ 0.00001025, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CONE se promijenio za -2.06% u posljednjih sat vremena, -3.50% u posljednjih 24 sata i -18.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BitCone (CONE)

$ 169.60K
$ 169.60K$ 169.60K

--
----

$ 175.55K
$ 175.55K$ 175.55K

587.38B
587.38B 587.38B

608,000,000,000.0
608,000,000,000.0 608,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija BitCone je $ 169.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CONE je 587.38B, s ukupnom količinom od 608000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 175.55K.

BitCone (CONE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz BitCone u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz BitCone u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz BitCone u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz BitCone u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-3.50%
30 dana$ 0-23.99%
60 dana$ 0-26.21%
90 dana$ 0--

Što je BitCone (CONE)

BitCone (CONE) is a community utility token made by Cones, for Cones. 608 Billion tokens were created to parallel the 608 Cone Head - Reddit Collectible Avatars. The token is governed democratically, so every decision is voted on via Conemunity Polls. BitCones can be earned through Avatar Airdrops, Community Events and "BitCone Mining", a revolutionary automated content monetization platform, that incentivizes user engagement in r/ConeHeads and other participating subReddits. BitCones can also be utilized to Trade & List Reddit Collectible Avatars NFT on our very own NFT Marketplace - Avatarmate.xyz!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

BitCone Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BitCone (CONE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BitCone (CONE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BitCone.

Provjerite BitCone predviđanje cijene sada!

CONE u lokalnim valutama

BitCone (CONE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BitCone (CONE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CONE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BitCone (CONE)

Koliko BitCone (CONE) vrijedi danas?
Cijena CONE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CONE u USD?
Trenutačna cijena CONE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BitCone?
Tržišna kapitalizacija za CONE je $ 169.60K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CONE?
Količina u optjecaju za CONE je 587.38B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CONE?
CONE je postigao ATH cijenu od 0.00001025 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CONE?
CONE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CONE?
24-satni obujam trgovanja za CONE je -- USD.
Hoće li CONE još narasti ove godine?
CONE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CONE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:58:36 (UTC+8)

BitCone (CONE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.