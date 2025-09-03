bicho (BICHO) Informacije o cijeni (USD)

bicho (BICHO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BICHOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BICHO je $ 0.00542787, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BICHO se promijenio za +0.20% u posljednjih sat vremena, +2.38% u posljednjih 24 sata i +6.91% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu bicho (BICHO)

Trenutačna tržišna kapitalizacija bicho je $ 32.98K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BICHO je 515.58M, s ukupnom količinom od 515582406.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.98K.