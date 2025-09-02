Bettensor (SN30) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24-satna najniža cijena $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24-satna najviša cijena $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Najviša cijena ikada $ 2.95$ 2.95 $ 2.95 Najniža cijena $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Promjena cijene (1H) +0.32% Promjena cijene (1D) +13.58% Promjena cijene (7D) +6.79% Promjena cijene (7D) +6.79%

Bettensor (SN30) cijena u stvarnom vremenu je $1.34. Tijekom protekla 24 sata, SN30trgovalo je između najniže cijene $ 1.14 i najviše cijene $ 1.35, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN30 je $ 2.95, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.14.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN30 se promijenio za +0.32% u posljednjih sat vremena, +13.58% u posljednjih 24 sata i +6.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bettensor (SN30)

Tržišna kapitalizacija $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.30M$ 3.30M $ 3.30M Količina u optjecaju 2.45M 2.45M 2.45M Ukupna količina 2,452,862.025623202 2,452,862.025623202 2,452,862.025623202

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bettensor je $ 3.30M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN30 je 2.45M, s ukupnom količinom od 2452862.025623202. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.30M.