Beth ($BETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01495483$ 0.01495483 $ 0.01495483 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -0.00% Promjena cijene (7D) -23.13% Promjena cijene (7D) -23.13%

Beth ($BETH) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $BETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $BETH je $ 0.01495483, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $BETH se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -0.00% u posljednjih 24 sata i -23.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beth ($BETH)

Tržišna kapitalizacija $ 21.58K$ 21.58K $ 21.58K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.78K$ 22.78K $ 22.78K Količina u optjecaju 937.83M 937.83M 937.83M Ukupna količina 989,849,034.638858 989,849,034.638858 989,849,034.638858

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beth je $ 21.58K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $BETH je 937.83M, s ukupnom količinom od 989849034.638858. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.78K.