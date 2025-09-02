Beincom (BIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0130162 $ 0.0130162 $ 0.0130162 24-satna najniža cijena $ 0.01378754 $ 0.01378754 $ 0.01378754 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0130162$ 0.0130162 $ 0.0130162 24-satna najviša cijena $ 0.01378754$ 0.01378754 $ 0.01378754 Najviša cijena ikada $ 0.0422829$ 0.0422829 $ 0.0422829 Najniža cijena $ 0.0124738$ 0.0124738 $ 0.0124738 Promjena cijene (1H) -0.75% Promjena cijene (1D) -2.07% Promjena cijene (7D) -1.76% Promjena cijene (7D) -1.76%

Beincom (BIC) cijena u stvarnom vremenu je $0.01344367. Tijekom protekla 24 sata, BICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0130162 i najviše cijene $ 0.01378754, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIC je $ 0.0422829, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0124738.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIC se promijenio za -0.75% u posljednjih sat vremena, -2.07% u posljednjih 24 sata i -1.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Beincom (BIC)

Tržišna kapitalizacija $ 24.91M$ 24.91M $ 24.91M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 67.11M$ 67.11M $ 67.11M Količina u optjecaju 1.86B 1.86B 1.86B Ukupna količina 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Beincom je $ 24.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BIC je 1.86B, s ukupnom količinom od 5000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 67.11M.