Bee Cijena danas

Trenutačna cijena Bee (BEE) danas je --, s promjenom od 12.77% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BEE u USD je -- po BEE.

Bee trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 18,756.91, s količinom u optjecaju od 1000.00M BEE. Tijekom posljednja 24 sata, BEE trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01742187, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, BEE se kretao -1.18% u posljednjem satu i +1.66% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Bee (BEE)

Tržišna kapitalizacija $ 18.76K$ 18.76K $ 18.76K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 18.76K$ 18.76K $ 18.76K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,998,351.0 999,998,351.0 999,998,351.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bee je $ 18.76K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BEE je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999998351.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.76K.