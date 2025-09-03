Više o ATM

Automatic Treasury Machine Cijena (ATM)

Neuvršten

1 ATM u USD cijena uživo:

--
----
-4.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Automatic Treasury Machine (ATM)
Automatic Treasury Machine (ATM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01458778
$ 0.01458778$ 0.01458778

$ 0
$ 0$ 0

+2.45%

-4.20%

+4.03%

+4.03%

Automatic Treasury Machine (ATM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ATMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATM je $ 0.01458778, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATM se promijenio za +2.45% u posljednjih sat vremena, -4.20% u posljednjih 24 sata i +4.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Automatic Treasury Machine (ATM)

$ 20.96K
$ 20.96K$ 20.96K

--
----

$ 20.96K
$ 20.96K$ 20.96K

996.68M
996.68M 996.68M

996,676,500.809948
996,676,500.809948 996,676,500.809948

Trenutačna tržišna kapitalizacija Automatic Treasury Machine je $ 20.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATM je 996.68M, s ukupnom količinom od 996676500.809948. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.96K.

Automatic Treasury Machine (ATM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Automatic Treasury Machine u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Automatic Treasury Machine u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Automatic Treasury Machine u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Automatic Treasury Machine u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-4.20%
30 dana$ 0+4.66%
60 dana$ 0+37.49%
90 dana$ 0--

Što je Automatic Treasury Machine (ATM)

ATMsolcoin is a decentralized token built on the Solana blockchain that implements an automated treasury mechanism. The project collects a 5% tax from every buy and sell transaction, which is then converted into USDC and distributed to token holders every five minutes. This reward system is designed to provide passive income without requiring users to claim their rewards manually. The distribution is proportional to each holder’s balance, allowing participants to benefit from both frequent reward cycles and the potential for compound growth through automatic reinvestment. With a true fair launch approach, the project adds 100% of its total supply to liquidity at launch, with no team tokens, presale, or maximum wallet limits. This ensures that the tokens remain liquid while offering a transparent and straightforward system for earning rewards.

Resurs Automatic Treasury Machine (ATM)

Službena web-stranica

Automatic Treasury Machine Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Automatic Treasury Machine (ATM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Automatic Treasury Machine (ATM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Automatic Treasury Machine.

Provjerite Automatic Treasury Machine predviđanje cijene sada!

ATM u lokalnim valutama

Automatic Treasury Machine (ATM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Automatic Treasury Machine (ATM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ATM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Automatic Treasury Machine (ATM)

Koliko Automatic Treasury Machine (ATM) vrijedi danas?
Cijena ATM uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ATM u USD?
Trenutačna cijena ATM u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Automatic Treasury Machine?
Tržišna kapitalizacija za ATM je $ 20.96K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ATM?
Količina u optjecaju za ATM je 996.68M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ATM?
ATM je postigao ATH cijenu od 0.01458778 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ATM?
ATM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ATM?
24-satni obujam trgovanja za ATM je -- USD.
Hoće li ATM još narasti ove godine?
ATM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ATM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.