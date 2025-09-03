Automatic Treasury Machine (ATM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01458778$ 0.01458778 $ 0.01458778 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.45% Promjena cijene (1D) -4.20% Promjena cijene (7D) +4.03% Promjena cijene (7D) +4.03%

Automatic Treasury Machine (ATM) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ATMtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ATM je $ 0.01458778, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ATM se promijenio za +2.45% u posljednjih sat vremena, -4.20% u posljednjih 24 sata i +4.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Automatic Treasury Machine (ATM)

Tržišna kapitalizacija $ 20.96K$ 20.96K $ 20.96K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.96K$ 20.96K $ 20.96K Količina u optjecaju 996.68M 996.68M 996.68M Ukupna količina 996,676,500.809948 996,676,500.809948 996,676,500.809948

Trenutačna tržišna kapitalizacija Automatic Treasury Machine je $ 20.96K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ATM je 996.68M, s ukupnom količinom od 996676500.809948. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.96K.