Audit (AUDIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01305198 $ 0.01305198 $ 0.01305198 24-satna najniža cijena $ 0.01398392 $ 0.01398392 $ 0.01398392 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01305198$ 0.01305198 $ 0.01305198 24-satna najviša cijena $ 0.01398392$ 0.01398392 $ 0.01398392 Najviša cijena ikada $ 0.082311$ 0.082311 $ 0.082311 Najniža cijena $ 0.01227347$ 0.01227347 $ 0.01227347 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -6.66% Promjena cijene (7D) -7.18% Promjena cijene (7D) -7.18%

Audit (AUDIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01305198. Tijekom protekla 24 sata, AUDITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01305198 i najviše cijene $ 0.01398392, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUDIT je $ 0.082311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01227347.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUDIT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -6.66% u posljednjih 24 sata i -7.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Audit (AUDIT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Audit je $ 1.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUDIT je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.31M.