Više o AUDIT

AUDIT Informacije o cijeni

AUDIT Bijela knjiga

AUDIT Službena web stranica

AUDIT Tokenomija

AUDIT Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Audit Logotip

Audit Cijena (AUDIT)

Neuvršten

1 AUDIT u USD cijena uživo:

$0.01305198
$0.01305198$0.01305198
-6.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Audit (AUDIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:19:14 (UTC+8)

Audit (AUDIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01305198
$ 0.01305198$ 0.01305198
24-satna najniža cijena
$ 0.01398392
$ 0.01398392$ 0.01398392
24-satna najviša cijena

$ 0.01305198
$ 0.01305198$ 0.01305198

$ 0.01398392
$ 0.01398392$ 0.01398392

$ 0.082311
$ 0.082311$ 0.082311

$ 0.01227347
$ 0.01227347$ 0.01227347

--

-6.66%

-7.18%

-7.18%

Audit (AUDIT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01305198. Tijekom protekla 24 sata, AUDITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01305198 i najviše cijene $ 0.01398392, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AUDIT je $ 0.082311, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01227347.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AUDIT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -6.66% u posljednjih 24 sata i -7.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Audit (AUDIT)

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

--
----

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Audit je $ 1.31M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AUDIT je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.31M.

Audit (AUDIT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Audit u USD iznosila je $ -0.00093194551434643.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Audit u USD iznosila je $ -0.0006348013.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Audit u USD iznosila je $ +0.0002126063.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Audit u USD iznosila je $ -0.003698224369829248.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00093194551434643-6.66%
30 dana$ -0.0006348013-4.86%
60 dana$ +0.0002126063+1.63%
90 dana$ -0.003698224369829248-22.07%

Što je Audit (AUDIT)

AuditOne is a decentralized IT auditing and cyber assurance platform designed to enhance the security and reliability of smart contracts and AI systems. Its mission is to empower the blockchain and AI ecosystem with transparent, efficient, and affordable audits. AuditOne aims to bring trust and accountability to the forefront of the digital landscape, enabling projects to grow securely in the rapidly evolving Web3 and AI environments. The platform facilitates secure auditing through a unique decentralized auditor pooling system, leveraging a combination of skilled experts and AI-driven tools. This innovative approach ensures that projects can access high-quality audit services tailored to their specific needs.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Audit Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Audit (AUDIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Audit (AUDIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Audit.

Provjerite Audit predviđanje cijene sada!

AUDIT u lokalnim valutama

Audit (AUDIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Audit (AUDIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AUDIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Audit (AUDIT)

Koliko Audit (AUDIT) vrijedi danas?
Cijena AUDIT uživo u USD je 0.01305198 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AUDIT u USD?
Trenutačna cijena AUDIT u USD je $ 0.01305198. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Audit?
Tržišna kapitalizacija za AUDIT je $ 1.31M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AUDIT?
Količina u optjecaju za AUDIT je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AUDIT?
AUDIT je postigao ATH cijenu od 0.082311 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AUDIT?
AUDIT je vidio ATL cijenu od 0.01227347 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AUDIT?
24-satni obujam trgovanja za AUDIT je -- USD.
Hoće li AUDIT još narasti ove godine?
AUDIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AUDIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:19:14 (UTC+8)

Audit (AUDIT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.