AnonymousCodingCult Cijena danas

Trenutačna cijena AnonymousCodingCult (ACC) danas je $ 0.054949, s promjenom od 0.19% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ACC u USD je $ 0.054949 po ACC.

AnonymousCodingCult trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 374,071, s količinom u optjecaju od 6.79M ACC. Tijekom posljednja 24 sata, ACC trgovao je između $ 0.051626 (niska) i $ 0.055211 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.188123, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.02861669.

U kratkoročnim performansama, ACC se kretao -0.17% u posljednjem satu i -11.63% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AnonymousCodingCult (ACC)

Tržišna kapitalizacija $ 374.07K$ 374.07K $ 374.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 374.07K$ 374.07K $ 374.07K Količina u optjecaju 6.79M 6.79M 6.79M Ukupna količina 6,792,291.35144 6,792,291.35144 6,792,291.35144

Trenutačna tržišna kapitalizacija AnonymousCodingCult je $ 374.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ACC je 6.79M, s ukupnom količinom od 6792291.35144. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 374.07K.