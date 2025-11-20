AI Dev Agent Cijena danas

Trenutačna cijena AI Dev Agent (AIDEV) danas je $ 0.00105048, s promjenom od 6.16% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije AIDEV u USD je $ 0.00105048 po AIDEV.

AI Dev Agent trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 81,592, s količinom u optjecaju od 77.68M AIDEV. Tijekom posljednja 24 sata, AIDEV trgovao je između $ 0.00105038 (niska) i $ 0.00111943 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00782371, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00013484.

U kratkoročnim performansama, AIDEV se kretao +0.01% u posljednjem satu i -24.72% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AI Dev Agent (AIDEV)

Tržišna kapitalizacija $ 81.59K$ 81.59K $ 81.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 420.15K$ 420.15K $ 420.15K Količina u optjecaju 77.68M 77.68M 77.68M Ukupna količina 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AI Dev Agent je $ 81.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIDEV je 77.68M, s ukupnom količinom od 400000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 420.15K.