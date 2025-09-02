Agent Zero Token (A0T) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 3.15 $ 3.15 $ 3.15 24-satna najniža cijena $ 3.43 $ 3.43 $ 3.43 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 3.15$ 3.15 $ 3.15 24-satna najviša cijena $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 Najviša cijena ikada $ 6.0$ 6.0 $ 6.0 Najniža cijena $ 0.471882$ 0.471882 $ 0.471882 Promjena cijene (1H) -1.87% Promjena cijene (1D) -4.39% Promjena cijene (7D) +46.18% Promjena cijene (7D) +46.18%

Agent Zero Token (A0T) cijena u stvarnom vremenu je $3.28. Tijekom protekla 24 sata, A0Ttrgovalo je između najniže cijene $ 3.15 i najviše cijene $ 3.43, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena A0T je $ 6.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.471882.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, A0T se promijenio za -1.87% u posljednjih sat vremena, -4.39% u posljednjih 24 sata i +46.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Agent Zero Token (A0T)

Tržišna kapitalizacija $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.28M$ 3.28M $ 3.28M Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Agent Zero Token je $ 3.28M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju A0T je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.28M.