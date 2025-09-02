AGENT (AGENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00363704 $ 0.00363704 $ 0.00363704 24-satna najniža cijena $ 0.00397211 $ 0.00397211 $ 0.00397211 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00363704$ 0.00363704 $ 0.00363704 24-satna najviša cijena $ 0.00397211$ 0.00397211 $ 0.00397211 Najviša cijena ikada $ 0.01706934$ 0.01706934 $ 0.01706934 Najniža cijena $ 0.0025891$ 0.0025891 $ 0.0025891 Promjena cijene (1H) +0.80% Promjena cijene (1D) -4.57% Promjena cijene (7D) -8.76% Promjena cijene (7D) -8.76%

AGENT (AGENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0037578. Tijekom protekla 24 sata, AGENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00363704 i najviše cijene $ 0.00397211, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGENT je $ 0.01706934, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0025891.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGENT se promijenio za +0.80% u posljednjih sat vremena, -4.57% u posljednjih 24 sata i -8.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AGENT (AGENT)

Tržišna kapitalizacija $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AGENT je $ 3.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGENT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.76M.