AGENT Cijena (AGENT)

1 AGENT u USD cijena uživo:

$0.0037578
$0.0037578
-4.30%1D
Grafikon aktualnih cijena AGENT (AGENT)
AGENT (AGENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00363704
$ 0.00363704
24-satna najniža cijena
$ 0.00397211
$ 0.00397211
24-satna najviša cijena

$ 0.00363704
$ 0.00363704

$ 0.00397211
$ 0.00397211

$ 0.01706934
$ 0.01706934

$ 0.0025891
$ 0.0025891

+0.80%

-4.57%

-8.76%

-8.76%

AGENT (AGENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.0037578. Tijekom protekla 24 sata, AGENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00363704 i najviše cijene $ 0.00397211, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGENT je $ 0.01706934, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0025891.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGENT se promijenio za +0.80% u posljednjih sat vremena, -4.57% u posljednjih 24 sata i -8.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AGENT (AGENT)

$ 3.76M
$ 3.76M

--
--

$ 3.76M
$ 3.76M

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AGENT je $ 3.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGENT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.76M.

AGENT (AGENT) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AGENT u USD iznosila je $ -0.00017995674901184.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AGENT u USD iznosila je $ -0.0001555469.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AGENT u USD iznosila je $ -0.0004093672.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AGENT u USD iznosila je $ -0.000908761957213537.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00017995674901184-4.57%
30 dana$ -0.0001555469-4.13%
60 dana$ -0.0004093672-10.89%
90 dana$ -0.000908761957213537-19.47%

Što je AGENT (AGENT)

Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.

AGENT u lokalnim valutama

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AGENT (AGENT)

Koliko AGENT (AGENT) vrijedi danas?
Cijena AGENT uživo u USD je 0.0037578 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AGENT u USD?
Trenutačna cijena AGENT u USD je $ 0.0037578. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AGENT?
Tržišna kapitalizacija za AGENT je $ 3.76M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AGENT?
Količina u optjecaju za AGENT je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AGENT?
AGENT je postigao ATH cijenu od 0.01706934 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AGENT?
AGENT je vidio ATL cijenu od 0.0025891 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AGENT?
24-satni obujam trgovanja za AGENT je -- USD.
Hoće li AGENT još narasti ove godine?
AGENT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AGENT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:00:46 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.