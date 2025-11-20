Affyn Cijena danas

Trenutačna cijena Affyn (FYN) danas je --, s promjenom od 3.23% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije FYN u USD je -- po FYN.

Affyn trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 328,680, s količinom u optjecaju od 383.92M FYN. Tijekom posljednja 24 sata, FYN trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.84, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, FYN se kretao +1.86% u posljednjem satu i -13.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Affyn (FYN)

Tržišna kapitalizacija $ 328.68K$ 328.68K $ 328.68K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 856.11K$ 856.11K $ 856.11K Količina u optjecaju 383.92M 383.92M 383.92M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

