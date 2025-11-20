AdZilla Cijena danas

Trenutačna cijena AdZilla (ADZILLA) danas je --, s promjenom od 3.53% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ADZILLA u USD je -- po ADZILLA.

AdZilla trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 259,834, s količinom u optjecaju od 999.93M ADZILLA. Tijekom posljednja 24 sata, ADZILLA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ADZILLA se kretao -0.57% u posljednjem satu i -12.23% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AdZilla (ADZILLA)

Tržišna kapitalizacija $ 259.83K$ 259.83K $ 259.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 259.83K$ 259.83K $ 259.83K Količina u optjecaju 999.93M 999.93M 999.93M Ukupna količina 999,931,599.874866 999,931,599.874866 999,931,599.874866

